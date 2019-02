民主黨對川金會指手畫腳 川普一句話酸爆...

2019-02-27 15:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今晚將與北韓領導人金正恩進行二度川金會,無疑是全球矚目大事。熱愛使用推特的川普在越南仍不忘放下手機,將砲火對準民主黨,批評民主黨對川金會指手畫腳,但在歐巴馬政府時期卻什麼也沒做。

川普在推特發文,「民主黨應該閉嘴,不要再指示我該如何和北韓談判。」川普反要民主黨檢討自己,「為什麼在歐巴馬政府執政,足足有8年的時間無所作為呢?」

川普昨日晚間抵達越南河內,將在今晚和金正恩進行簡短的一對一會晤,接著在2名幕僚和翻譯陪同下共進晚餐,並於明日再度會面。外界對二次川金會看法不一,《韓聯社》展現樂觀態度,預料兩人將簽署《河內宣言》。《美國之音》則報導,川普可能會急於在北韓無核化問題上求成,而做出過多的讓步。

The Democrats should stop talking about what I should do with North Korea and ask themselves instead why they didn’t do “it” during eight years of the Obama Administration?