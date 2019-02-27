指中俄2030年達軍力高峰 美陸軍部長：做好迎戰準備！

2019-02-27 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍部長馬克．埃斯柏（Mark Esper）於26日的採訪中發表預測，表示俄羅斯的軍力高峰於2028年，中國則是2030年，美方有近10年時間為兩國帶來的威脅做準備。而若得要在未來迎戰中俄兩國，必須從現在就開始打造下一代。

據《路透》報導，埃斯柏表示，美軍目前將目光放眼到2028年之後，因為此時俄國軍力達到高峰，而中國則是2030年。在美軍在中東作戰期間，中俄兩國多年來都持續建構現代化軍隊，而為應付於伊拉克和阿富汗的戰爭，美軍犧牲了與中、俄這類國家作戰的能力，導致美國陸軍如今必須更新服役40年的裝備。

在2019財政年度，美國陸軍要求1820億美元（約新台幣5兆6000億元）的預算，用於各項計畫、支付薪水並維持進行中的戰爭，並計劃用其中220億美元購買武器系統。

埃斯柏指出，這些資金應集中於讓美國陸軍現代化的6個優先項目，包含改善遠程精準射擊武器、新作戰車輛、新型直升機和飛彈防禦裝備優化等。除此之外，應廢止不必要的項目以及成本過高的計畫。

埃斯柏表示，他希望這次預算重新分配能在未來數十年看的到結果，「若要在2030年、2040年，甚至是2050年迎戰並戰勝俄羅斯和中國，我現在就必須開始打造下一代」。

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