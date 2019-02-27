川金抵河內展開2次峰會 舉世關注非核化進展

2019-02-27 00:38

〔中央社〕北韓領導人金正恩與美國總統川普今天先後抵達越南首都河內，明天將展開他們第2次高峰會，全球都密切注意這次川金會是否能就北韓非核化問題獲致具體進展。

去年6月的歷史性首次川金會只催生出一紙有關非核化的含糊聲明，分析家表示，第2次川金會務必要宣布廢棄北韓核武的更具體作法。

這次川金會至今仍籠罩神秘氣息，直到川普在晚間9時抵達時，甚至連會場在何處越南官方都沒有給個說法。目前只知道川普和金正恩明晚料將先舉行非正式晚餐會，後天才會舉行更多正式會談。

川普搭乘「空軍一號」專機抵達時，獲得越南和美國官員迎接，也有揮舞旗幟的群眾歡迎。他沒有向記者發表談話，但稍後推文說：「剛抵達越南。感謝大家在河內的盛大歡迎。有數以千計群眾。」

他在飛機上沒有與記者談話，但在啟程前曾推文表示，希望這次川金會「成果很豐碩」。他重申：「一旦完全非核化，北韓將很快成為經濟強國。如若不然，一切還是老樣子。金委員長將作明智的決定。」

金正恩搭乘火車借道中國到越南，旅程長達4000公里，耗費兩天半時間，今晨抵達諒山省同登火車站。

金正恩穿著招牌毛裝，在多名隨扈簇擁下登上等候的賓士轎車，轉往河內。河內市區出現裝甲車巡邏，戒備極為嚴密，金正恩抵達時獲得歡呼的群眾歡迎，他下榻在梅利亞酒店（Melia）。

在飯店休息幾小時後，金正恩出外約50分鐘，前往北韓駐越南大使館視察，隨後又返回飯店。

川普與金正恩的作風都反覆無常，兩人的關係雖出現戲劇性逆轉，似已化敵為友，許多北韓觀察家仍將去年的川金會斥為政治秀，認為未能促成具體的非核化路線圖，並強調這次河內峰會務必要有更多成果。

據法新社報導，美國民間組織武器管制協會（Arms Control Association）的專家達芬波特（Kelsey Davenport）表示：「與北韓取得外交進展的機會之窗不會無限期開啟。第2次峰會必須強調實質重於排場。」

儘管如此，川普在峰會登場前似乎就降低美方對北韓的要求，一再表示不急於要北韓放棄武器，只要不再進行飛彈和核武測試。

他也暗示，河內會議後還可能舉行更多川金會，似乎是在打預防針，降低外界對這次會談出現戲劇性突破的期待。

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