香港多所大學遭中國旅行團攻陷 他：痛心學生沒位置吃飯

2019-02-25 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港多所大學近年成為其他中國旅行團的熱門景點，不過有多所院校的學生們反映，旅行團已打擾學生們的日常生活。香港中文大學校長今（25）日承認，該問題嚴重，已立刻採取相關措施改善。

綜合媒體報導，香港多所大學內出現「鴨仔團」，即大批民眾由遊覽車接駁，身上都穿著同樣的衣服。由於中國「鴨仔團」會在午餐時間進入學生餐廳用餐，因此擠掉學生的位置外，還會和師生搶搭校車，已造成師生們的困擾。

身為「重災區」之一的香港中文大學（簡稱中大），其學生會就曾在上個月底表達不滿，指「相關校外人士在沒有申請情況下擅自在中大範圍觀光」、「中大校園是進行研究、學習及生活的地方，絕非歡迎旅客觀光的旅遊景點」。不過許多中國旅行社仍喜歡以「名校遊」為名，規劃遊香港名校的行程吸引旅客。

對此，中大校長段崇智25日回應，問題的確嚴重，也對學生沒有位置吃飯感到痛心，雖然歡迎民眾來參觀，不過未來學生餐廳會設立只供師生入內的用餐時段，遊覽車也須事先登記，若未登記，須配合校園的交通狀況才能進入。

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