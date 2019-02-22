若英國無協議退歐 《路透》：恐導致全國房價下跌

2019-02-22 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕英國將在3月29日迎接脫歐大限，但至今英國與歐盟仍未就脫歐協議達成共識。外媒調查顯示，倘若英國在下個月無協議脫歐，英國的高房價將展開溫和修正，其中倫敦房價受到的影響較大。

《路透》於2月13至20日對25名市場觀察人士進行調查後指出，若英國在達成脫歐協議退出歐盟，英國全國和倫敦的房價在退歐後的6個月內將分別上漲1.5%和0.5%；若是英國在未達成脫歐協議的情況下脫歐，英國全國和倫敦的房價將在脫歐後的六個月內分別下跌1%和3%。

英國若在下個月無協議脫歐，房地產顧問公司Building Value創辦人威廉斯（Tony Williams）表示：「從國內生產毛額（GDP）、通貨膨脹率、創造就業等方面來看，英國經濟將受到明顯衝擊」。他甚至認為倫敦的房價將下跌10%，這是最悲觀的預期。

報導指出，自英國2016年公投決定脫歐以來，《路透》調查不斷顯示，若英國在沒有達成協議的情況下退出歐盟，將對該國的經濟、股市、房市和英鎊構成打擊。近來的一項調查顯示，若英國無協議退歐，英鎊可能會下跌5-10%。

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