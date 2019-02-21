日本58歲凍齡美魔女全裸直播被逮 網驚：以為20歲

2019-02-21 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕近年興起網路直播的風潮，為了吸引更多人氣與贊助，直播內容尺度也越來越大，衍生出各種色情內容與亂象，日本茨城縣警方以「公然猥褻罪」逮捕了1名女直播主與她的合作夥伴，女子供稱，因為生活不好過，只好靠色情直播賺取生活費。

據《日刊gendai》報導，該名女直播主是現年58歲的土居尚美，平時沒有穩定的正職工作，便在去年12月，以凍齡的外表與拍攝者新田靖史開始色情直播，他們以「年齡100歲」的標語吸引觀眾進入頻道，並一邊與觀眾聊天，一邊全裸自慰給觀眾看。

直播地點為自家住宅，從事直播的4年來，她每次都會以口罩或面具遮掩真實容貌，一開始，土居只是穿著比基尼、清涼或性感服裝直播，偶爾拍攝火辣寫真來回饋粉絲，不過在去年12月時尺度大開，會穿著兔女郎等性感服裝，隨著觀眾贊助金額的達標，會一件一件的脫光，最後便開始全裸自慰，直到高潮。

此外，土居常常在推特上分享情趣用品與火辣自拍照，在直播前也會向粉絲發布預告，據了解土居4年來靠著色情直播，至少賺了1400萬日圓（約台幣390萬元）。

土居常常在推特發布直播預告。（圖擷取自 あやちん twitter）

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