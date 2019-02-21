驚悚！使用公廁洗手乳後 她的臉爛如殭屍

2019-02-21 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕大部分的民眾都有如廁後洗手的習慣，有些人會使用廁所提供的洗手乳洗手，不過美國南卡羅萊納州33歲的瑞秋（Rachel Star Withers）1月在公廁用廁所提供的洗手乳洗手後，身上開始出現血瘡，最後半張臉都變得坑坑疤疤，到醫院後檢查才發現感染了致命的食肉細菌。

根據英國的《每日郵報》報導，瑞秋所感染的細菌為產酸克雷伯氏菌（Klebsiella Oxytoca），通常是無害的存在於人體胃部，一旦出現在胃部以外，就會攻擊人類的肺部，引起腹痛、導致肺炎或尿道感染，對免疫系統較弱的人有致命的危險。

根據她分享感染細菌後臉部受損的照片顯示，剛開始會有看起來像皮疹粉刺的紅色腫塊，隨著時間的惡化，紅腫開始變成坑洞，範圍也逐漸擴大，最後皮膚看起來像是殭屍一樣。

清潔權威普羅達諾娃（Ralitsa Prodanova）表示：「人們可能認為壁掛式的給皂機本來就很乾淨，其實不然，就連那些裝抗菌藥物的容器都存在固有的風險。」，除非在補充給皂機前仔細清洗容器，否則給皂機只會成為細菌的溫床，她建議，大眾在外出時應隨身攜帶抗菌洗手乳，這樣可以有效的避免感染細菌。

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