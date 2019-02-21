同性戀是性行為偏差？ 美國摩門教：不再支持「矯正」治療

2019-02-21 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕護家盟今表示同性戀是「性行為偏差」的族群，並認為同性戀的去疾病化，是政治性投票的結果，不是科學或醫學檢驗的證實。不過，過往被視為鼓勵同性戀接受「矯正治療」的摩門教（Mormonism）昨（20）日宣布，將不再支持「性傾向扭轉治療」，也將不再阻止教會總部所在的猶他州推行禁止實行「性傾向扭轉治療」的禁令，立下平權的里程碑。

綜合媒體報導，摩門教曾遭到多次控訴，教會高層鼓勵非異性戀族群改變性傾向以「恢復正常」，2008年摩門教主導的反同婚公投，甚至廢除了加州最高法院在婚姻平等案例中的判決，改變了加州憲法對婚姻的定義，否定了同性婚姻，不過近年摩門教的立場已然發生轉變。

該教會在2016年時曾宣布「同性互相吸引並非罪惡」，被視為立下另一座重要的里程碑。由於猶他州議會多數議員為摩門教徒，所以此次摩門教不再支持「性傾向扭轉治療」的聲明意義格外重大，LGBT維權團體平等猶他（Equality Utah）成員威廉斯（Troy Williams）對此表示，「感謝摩門教承認扭轉性傾向治療所帶來的傷害，並且譴責這項作法。」

美國共有15個州以及華盛頓特區立法禁止「性傾向扭轉治療」。台灣衛生福利部也在2018年2月22日函釋，確定禁止相關治療，任何含有相同意圖的療程都屬違法。

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