回不去了！ 英女投奔IS產子欲返家 被英國褫奪國籍

2019-02-20 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國女子貝甘（Shamima Begum）4年前翹家，投奔敘利亞加入伊斯蘭國（IS），近日表示想重返家鄉生活。不過，英國內政部19日書面通知她的家人，決定正式褫奪貝甘的英國國籍。

綜合外媒報導，貝甘母親接獲內政部來函，內政大臣賈偉德（Sajid Javid）在信中表示，決定褫奪貝甘的公民身分，希望她的家人們能幫忙通知，不過貝甘也有權提出上訴。

得知消息後，貝甘的律師阿康吉（Tasnime Akunjee）在推特上發文表示，當局的決定讓貝甘的家人「相當失望」。他說：「我們正考慮採取所有法律途徑來挑戰這項決定。」

報導指出，由於貝甘的父母來自孟加拉，她被指稱擁有英國和孟加拉的雙重國籍，因此英國才能褫奪其公民身分，而又避免她成為無國籍人士。然而，阿康吉反駁，強調貝甘只擁有英國國籍，「她從未有孟加拉護照」。

據了解，現年19歲的貝甘，2015年和其他2名同伴一同翹家前往敘利亞並加入IS，上週她在一處難民營產下第3胎。當時她表示自己從不後悔加入IS，同時卻要求英國發揮「同情心」，允許她回英國，利用完善的醫療照顧來撫養孩子，因為她的前2名子女均死於疾病和營養不良。

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