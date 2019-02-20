受害大象逾400頭！中國「象牙女王」被坦尚尼亞重判15年

2019-02-20 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌走私860件象牙，而被稱為「象牙女王」（Ivory Queen）的中國女商楊鳳蘭，2015年遭坦尚尼亞當局逮捕，在當地時間19日，被判處15年有期徒刑，有外媒稱這是打擊非洲盜獵的一大勝利。

綜合外媒報導，現年69歲的中國籍女商人楊鳳蘭，自1970年代起就長居在坦尚尼亞，不但是當地一家知名中餐店的負責人，還曾擔任坦尚尼亞中非商會副會長，而她藉此職務，於2000年至2004年期間走私860件象牙，受害大象超過400頭，總價值高達645萬美元（約新台幣1.99億），當局經過長達1年的追捕，終於在2015年逮捕楊鳳蘭及其坦尚尼亞同夥。

坦尚尼亞檢察署署長指控，楊鳳蘭利用她與中坦高層的關係，在東非和中國之間建立了一條象牙供應鏈，將象牙走私到世界各地，判處楊與另2名坦尚尼亞同夥各15年有期徒刑，另外楊須賠償走私象牙總價的2倍金額，也就是1290萬美元，否則刑期再加2年。

《CNN》指出，身為非洲最惡名昭彰的走私販子之一，「象牙女王」被處以有史以來最嚴厲的判決，這一具有里程碑意義的裁決，可以警告那些高調居住在東非，與東非各國高層關係良好的中國人，勿知法犯法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/