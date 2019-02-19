南韓美眉掀素顏革命 化妝品牌改推「一瓶搞定」

2019-02-19 22:27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕《路透》19日報導，市場研究機構「英敏特」（Mintel）南韓首爾分部的高級美妝分析師李華俊（Hwa Jun Lee，譯音）指出，為了因應愈演愈烈的「掙脫束衣」（Escape the corset）運動，當地許多美妝品牌已轉向強調「極簡風格」，主打「一瓶搞定」（All-in-one）的產品。

有如「K-POP」流行音樂般風靡全球的「美妝韓流」（K-Beauty），已讓南韓擠身全球前10大美妝市場。英敏特評估，南韓美妝業產值2019年可望成長至114億美元（約3546億台幣），超越2018年的107億美元（約3328億台幣）。

隨著「掙脫束衣」運動持續發酵，英敏特警告各品牌不該掉以輕心，但也指出這股浪潮主要風行於年輕一代，尚未波及到主流大眾。南韓的社會風氣保守，兩性薪資差異大；世界經濟論壇去年發布的《全球性別差距報告》顯示，南韓在149國當中名列第115，父權當道。許多南韓女性甚至為了達到國人對於美的統一標準，選擇接受整形手術。

南韓「掙脫束衣」運動，約自去年8月開始風行於年輕女性間，她們在社群媒體發布各式毀壞化妝品的照片，號召女性剪短髮、外出不化妝，以對抗父權社會長久以來針對女性的傳統審美觀。當前已有愈來愈多女大生響應素顏出門「做自己」運動，強調「我們是人，不是洋娃娃」。

去年6月，南韓YouTube紅人裴琳娜（Lina Bae）在數百萬點閱率的影片中，揭露南韓社會嚴苛美貌標準的黑暗面，以及經常遭受酸民嘲諷攻擊的心情，蔚為轟動。她指出，許多女性都對自己容貌很沒安全感，就連到附近超市購物都得化妝，儘管她曾被嘲諷「原來豬也會化妝」等語，但她深感「我不漂亮，但沒有關係。我總不能一輩子穿著這種束衣」。

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