台北流行音樂中心廣告紅到國外 網友：我台灣人我很驕傲！

台北流行音樂中心的奇異動畫短片紅到國外，許多台灣網友也留言表示：「我是台灣人，我感到很驕傲」。（圖翻攝自臺北流行音樂中心 Taipei Music Center臉書影片）

2019-02-19 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北流行音樂中心13日曾推出動畫短片，奇異的風格讓網友笑回「這到底嗑了什麼」、「吸太多」，想不到該動畫竟然紅到國外，社群網站「9GAG」今（19）日竟也轉發了該動畫，引來許多國外鄉民留言，許多台灣網友也留言表示：「我是台灣人，我感到很驕傲（I am Taiwanese,I feel so proud）」。

台北流行音樂中心預計今年完工，並在4月開始試營運，因此自去年12月起，官網陸續公開系列動畫宣傳短片。而該動畫由「必應創造」製作，曝光至今，已累積64萬觀看數，有1.9萬人按讚、3500多則留言及9900多次分享，迴響相當熱烈。「必應創造」也發文解釋，動畫採用了蜜蜂排隊採集奇異花蜜來詮釋「排隊」的概念。以「Ready To Get High」的氛圍，來傳達排隊通往現場演出的悸動情緒。

在該動畫中，一名花朵頭裸男坐在長椅上，忽然整排蜜蜂迎面而來，其中領頭的蜜蜂在裸男臉上「吸花蜜」，突然畫面一轉，所有蜜蜂像是嗑藥般搖起頭。網友紛紛留言：「開工中毒嗎」、「台北大麻合法化了」、「別人撿到槍你們撿到大麻」、「不管嗑了什麼都給我來一點」，連時代力量立委林昶佐也跑來朝聖留言：「超棒」。

該動畫在國內引起迴響後，想不到今日竟然被國外趣味圖片分享網站「9GAG」分享，影片敘述稱這是「無法解釋的蜜蜂動畫（unexplainable Bee animation）」，不少國外網友發揮創意做出搞笑回應，還有人稱「這就是為什麼台灣NO.1」。此外，不少台灣網友也來留言，直呼「我是台灣人，我感到很驕傲（I am Taiwanese,I feel so proud）」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/