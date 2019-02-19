習近平稱中國「一切權力屬於人民」異議學者轟自相矛盾

2019-02-19 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央機關雜誌「求是」16日刊出中國國家主席習近平的署名文章，強調中國絕不走向西方憲政、司法獨立、三權分立」等民主國家的普遍道路，因為中國有著「一切權力屬於人民」的政治制度，與西方不同。有中國異議學者批評，不走西方憲政卻又說權力屬於人民，根本是自相矛盾。

《自由亞洲電台》報導，此篇題為「加強黨對全面依法治國的領導」的文章稱，黨的領導是黨和國家事業不斷發展的「定海神針」，「全面依法治國」意在提高中共領導依法治國的能力和水平，以鞏固中共的執政地位，而中國須走「適合自己的法治道路」，不能照搬別國模式，因為中國是「一切權力屬於人民的政治制度」，不同於西方。

對此，北京異議學者查建國批評，「一切權力屬於人民」只是一句政治口號，任何國家的執政者都會喊，重點是如何實際體現，而關鍵在於制度的設計。查建國認為，西方的民主制度設計就是為了使權力掌握在人民手中，而不是掌握在少數的篡權者、掌權者手中。

前中國貴州大學經濟學院教授楊紹政則說，一切權力源於人民本來就是中國憲法所賦予的權力，但共產黨領導一切並無憲法依據，「根據憲法，最高權力機關行使立法權，國務院行使行政權，最高人民法院行使司法權，最高人民檢察院行使檢察權，所有這些權力來源於人民，而不是來源於黨啊！」。

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