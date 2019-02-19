中美貿易戰 香港命理師：習近平犯太歲偏遇川普走旺

2019-02-19 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國「逢九必亂」的傳言甚囂塵上，香港著名風水命理師盧恆立（Raymond Lo）認為，2019年「己亥年」在五行上又被稱為「土豬年」，從五行來看，今年是表面平和，但暗湧頻發，內鬥很多，而中國領導人習近平屬蛇，跟豬沖太歲，「勞碌奔波，比較多變化。」

《大紀元》報導，盧恆立（Raymond Lo）稱，從2019年至2021年的未來三年都是水年，全球經濟開始步入衰退，今年上半年春夏季火較強，預測經濟基調不差，但一到立秋之後，火就沒有了，「所以下半年要小心」。

中美貿易戰正談判中，對中國影響頗大，且習近平即將與美國總統川普舉行越南「川習會」，盧恆立悲觀認為，不易達成和解，且「中國肯定要退讓，退讓多少就很難說，所以是艱辛的，因為又逢九，又蛇（習近平生肖）和豬沖。」，偏偏川普屬狗，今年走旺。

盧恆立認為，川普在去年犯太歲，過得很辛苦，今年走旺，且有連旺3年，以致2020年金水年的連任選戰，很可能勝選連任。

盧恆立在其官網上曾指出，2019年的豬年跟蛇是水火相衝，易發生空中和海上事故，建議蛇年出生的人不要往大西洋方向運動，今年運勢佳的生肖是虎、兔和羊，建議生肖屬豬和屬蛇的人，最好配戴一個虎形項墜消災解厄。

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