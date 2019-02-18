經濟自由度死當 習仍無意改革

2019-02-18

編譯楊芙宜／特譯

中國經濟規模雖躍居全球第二，但在美國華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）「經濟自由度」評比中僅得五十八．四分，在一八○個經濟體排第一百名，被評為「幾乎不自由」（Mostly Unfree）；傳統國際貿易暨經濟中心主任米勒（Terry Miller）指出，中國經濟改革看起來處於停滯狀態，習近平政府不僅無意改革，甚至經濟更不自由。

傳統基金會分析，中國缺乏透明度的國企仍掌控著金融業及許多基礎產業，習近平提出「新時代有中國特色的社會主義」，根本是從意識形態上壓制自由化，更嚴重地依賴重商主義，在貿易和投資方面設置更多官僚障礙，且在法治上弱化，未能強化抵抗既得利益群體對經濟發展的阻礙。米勒說，中國最高領導層談開放，只強調國企，讓人感覺在退步。

美中貿易戰延燒之際，中國面臨經濟成長急劇減緩，但卻強化政府對經濟干預，無意繼續推動改革；英國顧問機構Enodo Economics首席經濟學家喬伊利瓦（Diana Choyleva）表示，中國經濟最大風險是習近平，他「沒真正開放經濟的意識」，把商業和中產階級看作潛在的麻煩製造者，要他們最好不要忘記中國政府或共產黨才是老闆。

中國經濟學者向松祚曾直指，中國去年經濟實際上成長率只有一．六七％，若採用另外一種算法可能是負成長；中國經濟下滑主因是消除私有制的雜音造成民企信心重創，要恢復並不容易。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/