洗腦數位化！習近平語錄「學習強國」奪App冠軍

2019-02-17 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平被控仿效毛澤東推出個人崇拜，將個人思想製作成應用程式，取名「學習強國」，在中國蘋果（Apple）的「App Store」上架，最近已經衝上當地下載排行榜冠軍，媲美毛澤東時代發行10億冊的「紅寶書」毛語錄，被中國網友暗諷「洗腦也數位化」。

根據《BBC》報導，中國共產黨中央宣傳部1月1日替習近平在「App Store」上架「學習強國」App，凡共產黨員均須下載該App「定期閱讀」，中國所有公務員，包括國營企業職員與公立、國立學校教師，也被勒令比照辦理，甚至有民間人士同樣受到當局要求下載。

報導指出，App下載量分析機構「App Annie」出具的報告表明，該款習近平App從1月中過後，在中國蘋果「App Store」的下載量持續擴大，本月12日已超越抖音、微信等社群媒體，變成下載排行榜冠軍程式，它的「學習」二字採毛澤東筆跡，有向習近平看齊的雙關用意。

中國當局希望國內民眾能夠使用這款城市，更快接收到官方發布的政令宣導或是洗腦資訊，裡面含有大量的習近平影片或談話文字稿，還可搭配「中國大學MOOC國家精品課程在線學習平台」進行測驗，考試分數能轉換為積分儲存，是加入共產黨「考核指標之一」。

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