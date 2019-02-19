準備軍事介入？俄媒爆：美國23日出兵進攻委內瑞拉

2019-02-19 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉領導人鬧雙胞，現任總統總統馬杜羅與臨時總統伊瓜多各擁支持者，引發當地動盪，而美國是否出兵介入成為外界關注焦點，有外媒爆料，美國可能以委國政府阻止人道主義救援物資入境為由，本週六（23日）與哥倫比亞聯手出兵委內瑞拉。

據俄羅斯《消息報》報導，有軍事專家認為23日可能是美國出兵委內瑞拉的時機，美國、哥倫比亞提供的援助車隊上週抵達哥委邊境，委內瑞拉軍方奉總統馬杜羅命令，封鎖兩國之間的橋梁，阻擋物資進入，臨時總統瓜伊多號召支持者，23日人道救援將進到委內瑞拉，反對派也會加入車隊保護物資。

伊瓜多聲稱已募集到60萬志願民眾，目標是百萬人；軍事專家推測，在哥倫比亞與委內瑞拉邊界因奪取救援物資而發生衝突，美軍將以人道主義危機為藉口介入。

日前《路透》曾報導，古巴當局爆料，2月6日至10日期間，有6架軍用運輸機從美軍基地飛往波多黎各、多明尼加和其他戰略位置重要的加勒比海島嶼，上面可能載有美軍特種部隊和海軍陸戰隊準備執行軍事行動，而「這些國家的政府可能不知情」，暗指委國附近已有美軍活動。

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