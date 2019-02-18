川金二會下週登場 CNN：美國考慮與北韓交換聯絡官

2019-02-18 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕第2次「川金會」即將在越南河內登場，有美國媒體指出，美國 正在認真考慮是否與北韓交換聯絡官，此舉可能會讓兩國開始在彼此國家建立利益代表處。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩去年在新加坡舉行首次峰會，並簽署一份聯合聲明，其中包括雙方承諾「美國與北韓致力於根據兩國人民對和平與繁榮的願望建立新型美國-北韓關係。」

了解情況的2名外交消息人士透露，如果事情進展順利，前述聲明可助兩國重新建立關係，向前邁出的第一步可能是交換官員。據美方消息稱，如果該計畫順利推動，將有幾名聯絡官被派往北韓設立辦事處，由一名會說韓語的高級外交官員領導。

美國與北韓在1994年也簽署了類似的協議，即「朝美核框架協議」（DPRK-U.S. Nuclear Agreed Framework），內容包括同意在各自的首都為對方設立聯絡辦公室，北韓甚至到華府考察了可能地點，但這項計畫在隔年底被北韓取消。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/