未成年飲酒 歐巴馬長女瑪莉亞形象崩壞？

2019-02-18 23:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統歐巴馬20歲的大女兒瑪莉亞（Malia Obama）有著接近爸爸的185公分高䠷身材，作為美國前第一千金，前年進入美國頂尖名校哈佛大學就讀的瑪莉亞，也一路備受媒體矚目，不過日前瑪莉亞被媒體拍到疑似未成年飲酒，還入住五星級高檔飯店，玉女形象遭逢危機。

美國法律規定年滿21歲才能喝酒，可是瑪莉亞要等到今年7月4號才滿21歲。17日，瑪莉亞被拍到在邁阿密一處沙灘和3位朋友一起度假，享受日光浴，1998年出生的瑪莉亞已經出落得亭亭玉立了，照片中和朋友有說有笑，經典黑色連體泳衣，顯得雙腿筆直修長，盡顯模特身材。

不過，隨後瑪莉亞開了一瓶價值80美元的Whispering Angel粉紅葡萄酒，悠然地喝了起來。事實上，就在前一天，瑪莉亞被拍到在邁阿密海灘的陽光下曬太陽，穿著時尚的白色比基尼，拿著一杯類似類似雞尾酒的飲料。瑪莉亞住的飯店，還被踢爆每晚要價1千美元，顯然超過學生能負擔的價格。這家飯店還招待過實境秀名人「翹臀金」金‧卡戴珊（Kim Kardashian）、小甜甜布蘭妮等。

但是照片曝光後，大多數網友卻替瑪莉亞抱不平，「放過她！喝酒，我們年輕的時候也幹過呀」、「20歲的人在喝酒！！誰不在20歲的時候喝酒？！」但是也有網友認為，既然是法律就得人人遵守，「21歲就是21歲，一天都不能少」、「我不知道她會不會遇到麻煩，但是賣給她酒的商家有麻煩了」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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