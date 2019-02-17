抓到了！美智庫發現20北韓隱藏基地 可隨時攻擊沖繩與關島

2019-02-17 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕二次川金會在即，但美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）於15日發表的報告書卻打臉美國總統川普，因為智庫在距離南北韓國界約250公里外的北韓境內，有個未開誠布公的飛彈基地，並配置射程達3000公里的舞水端飛彈，可隨時攻擊沖繩與關島的美軍基地，而且這樣的隱藏基地總共有20個。

據《產經新聞》報導，報告書指出，該基地的戰略目的應是攻擊日本沖繩與關島的美軍基地，也能對東亞地區數個戰略目標先發制人，此外，該基地只是冰山一角，有20個彈道飛彈基地都未開誠布公。

在20個隱藏軍事基地中，智庫目前已經確定了其中13個基地的位置，如今年1月時也發現北韓西北部新五里的軍事基地，配備有射程達1500公里的中距離彈道飛彈「蘆洞1號」。報告書指出，未來美韓談判時除了得關注拆除中的東倉里西海發射場，也必須得注意北韓還有其他未公開的彈道飛彈基地。

在上次川金會後，川普自捧是他令北韓停止飛彈試射核試，而北韓以拆卸豐溪里飛彈發射場以及西海發射場做出善意回應，此次CSIS的報告書形同證實北韓玩兩面手法，也打了川普一個巴掌。

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