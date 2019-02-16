《帝國毀滅》希特勒演員癌逝 PTT鄉民表哀悼

2019-02-16 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕過去在電影《帝國毀滅》（Downfall）將德國納粹元首詮釋維妙維肖的瑞士知名男演員布魯諾·岡茨（Bruno Ganz），在16日因大腸癌於蘇黎世的家中辭世，享壽77歲。

綜合媒體報導，岡茨在德語電影與戲劇界享有盛名，他曾出演2004年的電影《帝國毀滅》，這部作品當年的全球票房9200萬美金（約28.3億新台幣），其中飾演希特勒的精湛演技讓他一舉奪得倫敦影評人協會影帝；其中他在電影中著名的場景「元首的憤怒」，更是成為全世界網友爭相惡搞的電影片段。

另外，岡茨也是象徵「德語演員泰斗」的夫蘭之戒（Iffland-Ring）的第9位持有人；由於奧地利將其視為國寶，按奧地利法律規定，戒指的持有人必須在繼承的3個月內確定候任繼承者，否則奧地利政府將會組成一個評選委員會來挑選下任持有者，目前尚不清楚岡茨選定的繼承人為何者。

PTT網友見此消息，紛紛表示哀悼，「表示遺憾，這真的太經典」、「R.I.P.，演技經典到變成萬用素材」、「不管正片還是惡搞，真的可惜!R.I.P 」、「R.I.P.其他人扮的元首都缺了一點味道」

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