川普爆料安倍推薦他角逐諾獎 酸歐巴馬是意外撿到

2019-02-16 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統歐巴馬在上任不久便獲得了諾貝爾和平獎的殊榮，現任總統川普也不甘示弱，在昨日的演說中炫耀「安倍晉三曾經寫信給諾貝爾委員會推薦我」。

綜合外電報導，美國總統川普昨日發表演說宣布國家緊急狀態時，竟表示日本首相安倍晉三曾經寫了1封「最美麗的信」給挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee），提名川普角逐諾貝爾和平獎，因為川普在北韓無核化上有相當大的功勞。

川普不忘批評在2009年獲得諾貝爾和平獎的前任美國總統歐巴馬，「他們（諾貝爾委員會）把獎項頒給了歐巴馬，歐巴馬甚至搞不清楚他為什麼得獎」。川普還感嘆道，儘管他警告俄羅斯、伊朗、敘利亞政府不要再進行轟炸，「拯救了300人的性命」，卻沒什麼人知道，「我可能永遠得不到這個獎（諾貝爾和平獎）」。

對於川普的發言，白宮未發表回應，日本駐華盛頓使館也拒絕發表評論，因此無從考證川普的發言是不是胡謅。

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