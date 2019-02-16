濫用總統權昨是今非 川普堅稱自己做好事

2019-02-16 03:44

〔中央社〕就是要蓋美墨邊境圍牆，美國總統川普今天宣布進入全國緊急狀態，他不畏言白宮接下來可能要面臨冗長的司法大戰，但川普堅稱，自己為了國家安全是做對事與好事。

川普上午在白宮玫瑰花園宣布，他除了簽署國會通過的預算法案之外，也根據「全國緊急狀態法」，宣布美國進入緊急狀態，他對接下來可能引發一連串的法律戰了然於胸，還如吟唱饒舌般細數可能從聯邦地方法院到最高法院的審理過程，他說，如果能得到公平審理，築牆的緊急命令最終能在法律審理中勝出。

川普指出，從國會制定「全國緊急狀態法」以來，多位白宮主人都曾動用過這一總統權力，「這很少有問題，他們簽就簽了，沒人在乎」，他還說，在許多情況下，也有一些總統因毫不重要的事情宣布緊急狀態，而南方邊境洞開，美國遭到毒品、人口販子、及各類幫派及犯罪人士入侵，是真正危機，他自認宣布緊急狀態「做得很棒」、是「大好的事」。

不過，川普2014年曾推特發文，批評時任總統歐巴馬在推動移民改革中的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）時、繞過國會，動用總統行政特權自行頒布法令，是「為圖利自己推翻美國憲法」，而美國記者今天以同樣標準挑戰川普是否昨是今非與雙重標準，他則自認與歐巴馬不同，他的作法才合情合理。

川普反駁，歐巴馬沒透過國會的立法過程，「但我有，他（歐巴馬）沒拿到一塊錢，我（從國會）拿到將近14億美元，還給我許多沒要求的預算，但就是那道牆，他們編列的預算短少」。

川普宣稱，在預算的法定程序上，他取得成功，雖然他可以繼續好整以暇慢慢蓋牆，但他更想快點蓋完，還堅稱他大可不必宣布緊急狀態，因為「為了連任，我已蓋了好多牆」，「華盛頓郵報」就質疑川普的動機，既然宣稱毋須這麼做，卻又做了，說穿都是為選舉的權宜之計。

華郵報導，在川普宣布緊急狀態前的行政與立法折衝，國會共和黨人曾試圖安撫川普，他要57億美元，聯邦眾議院僅編列近14億美元，可以視作是築牆的「頭期款」，最初聽到消息的川普還一度抱怨共和黨議員失敗無能，甚至陷入不願簽署開支法案、寧可讓政府又關門的思考中。

華郵形容，與上一次政府關門不同，白宮這次的決策猶如脫軌失控般，全憑川普當下的心意，而當共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和川普三度通話，說服他簽法案、並支持他宣布緊急狀態以獲取其他不足的邊境牆經費後，麥康奈立刻到國會議場宣布，則是為避免川普改變心意。

民主黨包括聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聯合聲明中批評，川普的做法濫權違憲，要和川普「法院見」，然而，究竟川普是否濫權違憲，從法律的技術觀點來看，川普可能確實有灰色地帶能這麼做。

休士頓南德州法學院（South Texas College of Law Houston）憲法學教授布萊克曼（Josh Blackman）表示，當談論到國家的緊急狀態時，一般會想到的是美國正遭受攻擊，然而，法律字面上卻對「緊急狀態」沒有明確定義，而「全國緊急狀態法」（National Emergencies Act）是國會立法通過的，在何謂緊急狀態上，確實給總統很大的行政裁量權與權力。

在川普宣布緊急狀態前，白宮官員在電話簡報會上證實，川普將調度不同部門的資金，以支應邊境圍牆，總額約80億美元。

按美國憲法，編列預算屬國會權限，而川普簽署法案，可爭辯他並未侵犯國會的預算權，另一方面，作為三軍統帥，他認定南方邊境情況屬緊急，宣布緊急狀態、得以挪用其他部門預算，經費使用不符合原本科目編列，是否合法，得上法院爭辯。

接下來的法律攻防戰勢必延續到2020年的總統選舉年，邊境圍牆也將成為川普競選攻防主要議題，對他向基本盤訴求兌現競選政見，會有助力，但一道圍牆讓兩黨原本在移民改革與邊境安全議題上本就南轅北轍立場，距離將更遙遠。（編輯：徐睿承）

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