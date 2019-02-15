擔心「巨乳」搶走風采 準新娘不讓閨密當伴娘

2019-02-15 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名準新娘透露，因為閨密的「胸部太大」，她怕婚禮當天被搶走風采，因此不想讓閨密當自己的伴娘，甚至不想讓閨密出席自己的婚禮，而準新娘此舉被網友猛烈抨擊。

綜合外媒報導，該名準新娘在知名論壇「Reddit」匿名發文，說自己有2個最好的朋友，分別是從國小認識至今的克莉絲堤（Kristy）和艾琳（Erin）。準新娘覺得自己和克莉絲堤感情較好，和艾琳因為就讀不同大學，所以不像以前那麼要好，但3人還是會頻繁聯絡，所以艾琳仍算是親密的朋友。

然而，準新娘不打算讓艾琳當自己的伴娘，讓艾琳非常受傷。在克莉絲堤逼問下，準新娘才坦承，雖然的確考慮過讓艾琳當伴娘，但她覺得自己胸部很小，而艾琳因內分泌失調，乳房異常巨大，她擔心艾琳的存在會讓賓客失焦，並寫道「我希望人們回憶起我的婚禮時，是想到婚禮派對多好玩、婚禮現場多美，而不是記得那個『大奶伴娘』」。

不過準新娘貼文一出，許多網友砲轟她的做法很傷人，新娘隨後在底下留言認錯，表示自己會好好和艾琳坐下來談，盡她所能解決問題。

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