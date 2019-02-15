分數太低恐被檢討 中國逼用習近平造神App引反彈

2019-02-15 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方宣傳國家主席習近平個人形象不遺餘力，近來配合高度發展的智慧型手機科技，推出一款名為「學習強國」的習語錄APP，官方強迫近9千萬黨員下載使用，並透過積分制變相強迫黨員每天使用，成效較低者還會被通報檢討，已引發內部反彈。

「學習強國」由中國中央宣傳部推出，被稱為是線上版小紅書、習語錄，自2月1日推出後，高居蘋果App商店排行榜首；中國在今年19屆二中全會後，通過將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入中國《憲法》。

「學習強國」內容除了習近平最新報導外，還能溫習習近平思想，觀看電視節目《習近平時間》，並參加測驗賺取積分，未來可憑積分兌換獎品。中國媒體形容，「學習強國」獲全國民眾熱烈反響，甚至有長輩為此省吃儉用購入智慧型手機，但也傳出有人因積分不足被通報檢討。

外媒報導，「學習強國」在蘋果的App商店中無法評分、評論，但分析公司App Annie保留了至週二提交的近500則評價，總分5顆星僅獲2.7顆，且評論不少帶有嘲諷口吻，像是一則一星評論寫道「大家都是自願的安裝的，沒人強迫我們」、另一則一星評價則說「我完全自願下載，喜歡學習。」中國百度貼吧已有許多網友分享如何「刷分」，還有人直接抱怨「被逼學強國，鬱悶」、「強制性浪費時間」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/