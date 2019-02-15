工人意外掉深坑 惡老闆竟鏟土把人活埋

2019-02-15 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國瀋陽一個資源回收站，有個工人在工作中出意外，掉入站裡的一個深坑中重傷，沒想到，回收站張姓老闆竟然不施救，還發動鏟車，鏟了兩車土填到深坑，活埋工人。

綜合中媒報導，這起事件發生在去年5月31日，1名工人用木頭撬鐵管，不慎掉入一個寬約2米、深約有4米的深坑中，在附近工作的2名工人及老闆趕到場現，這名工人重傷後已昏迷，乾脆就不救了，老闆還鏟了兩車土，填了這坑，活埋工人，還囑咐另2名工人不准對外說，第二天一早，張老闆還又鏟了兩個大鐵塊，倒進坑裡，再次埋工人。

可是，被活埋工人的機車還停在老闆家的院子，張老闆又用自家的壓塊機，把工人機車壓成鐵塊，銷毀證據。

不過，張老闆一直很害怕，擔心工人屍體被挖出來，於是先到派出所報這名工人失蹤，然後，又聯絡其人把工人屍體挖出來，警方介入調查，終於查出他活埋工人的惡行，近日被判刑15年。

據張老闆說，他看到工人跌入深坑，害怕工人重傷要賠很多醫藥費，才填土埋了工人。

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