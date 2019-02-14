盜版商破解熱門app 蘋果準備採取行動制裁

2019-02-14 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體發現，盜版軟體商已經劫持了蘋果公司設計的技術，在iPhone上散布駭客版本的Spotify、憤怒鳥（Angry Birds）、精靈寶可夢（Pokemon Go）和Minecraft等知名熱門應用軟體。

《路透》報導，兔兔助手（TutuApp）、Panda Helper、AppValley和TweakBox等盜版軟體商，已經找到利用數位憑證授權進入蘋果軟體的方法，該程式原本是要讓企業可以無須經過嚴格控管的蘋果App Store，直接向員工發送自家應用軟體。

這些盜版商利用所謂的企業開發者憑證，向消費者提供熱門應用軟體的修改版本，讓他們能夠在沒有廣告的情況下播放音樂，並迴避遊戲中的費用和規則，從而造成蘋果和合法應用軟體製造商的營收損失。盜版軟體商這樣做，已經違反了蘋果開發者計畫的規則，這些規則只允許透過App Store向消費者公布應用軟體，下載修改後的軟體版本違反了幾乎所有主要應用軟體的服務條款。

報導提到，目前還不清楚盜版軟體商從蘋果公司和合法應用軟體商那裡吸取了多少營收。兔兔助手提供Minecraft的免費版本，該軟體在App Store售價6.99美元（約新台幣215元）；AppValley提供Spotify的免費版本，該軟體的內部廣告被移除。

蘋果發言人表示，蘋果一直在評估濫用的案例，並準備立即採取行動，這些濫用企業憑證的開發商違反了蘋果的開發者企業計畫協議，並將終止他們的授權，且他們將完全從蘋果的開發者計畫中刪除。

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