MeToo！前哥斯大黎加總統 遭控性侵多女

2019-02-14 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕哥斯大黎加前總統、1987年諾貝爾和平獎得主阿里亞斯（Óscar Arias）被6名女子指控涉嫌性騷擾、性侵，檢方傳喚阿里亞斯作調查，當事人拒絕對外回應。

綜合外媒報導，現年78歲的前哥斯大黎加總統阿里亞斯，遭多名女子指控性侵，一位女醫生對外爆料，自己曾於2014年去阿里亞斯家中尋求其支持廢除核武運動時，遭其性侵，隨後又有前哥斯大黎加小姐摩拉里絲（Yasmín Morales）也出面控訴，阿里亞斯邀她來住處送書，然後慘遭襲胸、強吻。

接著又有3名記者和1名編輯出面，在1980年代中期至2013年期間，她們遭受到阿里亞斯性騷擾，包含在電梯內企圖強吻、抓她們手碰觸陰莖等行為；儘管阿里亞斯矢口否認，哥斯大黎加檢方仍為此傳喚阿里亞斯，約談結束後，阿里亞斯告訴場外雲集的記者們，律師建議他不要向媒體發表評論。

1987年，阿里亞斯提出《阿里亞斯計劃》，和平解決了中美洲危機，因而在該年獲得諾貝爾和平獎，其曾經於1992年訪問台灣，但其在2007年擔任哥斯大黎加總統時，宣布與中國建交，中止與我國66年來的邦誼。

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