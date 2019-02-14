撿屍性侵賠40萬 胡睿兒仍判2年

2019-02-14

被害人不同意給緩刑

〔記者張文川、羅子欣／台北報導〕藝人「蛇姬」林采緹丈夫、饒舌男團「Under Lover」成員胡睿兒（本名胡睿楷），去年6月被控撿屍性侵1名正妹，台北地院昨依乘機性交罪將胡睿兒判刑2年；該罪法定刑期為3至10年，合議庭考量胡有悔意，已賠償被害人40萬元，改為輕判2年，但因被害人不同意緩刑，加上胡犯後一度否認犯行，法院最後未依胡所願宣告緩刑，還可上訴。

胡未出庭 還可上訴

胡睿兒去年5月與林采緹結婚，7月產子，卻在6月被控性侵；這對夫妻2016年還一同捲入「呼麻」案，台北地檢署當時網開一面，將2人處分緩起訴，但因胡睿兒又涉性侵，遭撤銷緩起訴，本週一已依毒品罪起訴胡、聲請簡易判決。

胡睿兒去年6月16日深夜至台北市信義區KLASH夜店，認識被害人後一同飲酒、跳舞，凌晨3點多2人至地下1樓一處梯間平台，女方不勝酒力，胡睿兒拉開對方內褲試圖性侵，擔心被發現，改至後方電梯間性侵得逞。完事後胡離去，稍後大樓水電工發現被害人衣衫不整躺在電梯間而報警。

昨宣判後，Under Lover經紀人表示：「目前不清楚狀況，等釐清狀況再通知大家。」胡原本打算到場聆判但未出現，經紀人說：「我們請律師代表出席。」

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