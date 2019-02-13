埃及推修憲 助總統塞西擴權專制做到2034年

2019-02-13 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕埃及國會今（13）日開始就22項憲法修正案展開辯論，這項修正案將會讓現任總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的任期超過原本憲法限制，可能一路做到2034年，同時也擴大總統權力，加強他對阿拉伯世界人口最多國家的專制統治。

綜合外媒報導，埃及國會議員本週表示，他們計畫盡快對憲法修正案進行投票表決，一旦過關，憲法修正案還必須進行公民投票。但批評人士擔憂，這些措施會讓原本應該在2022年結束總統任期的塞西，擁有前所未有的獨裁權力。

其中一項憲法修正案把總統任期從4年一任、延長到6年一任，如果法案過關，塞西的任期將重新計算，讓他在2022年結束目前的總統任期後，可再次競選，最終可一路當總統到2034年。

憲法修正案原定於下週進行表決，預料會過關，因為擁有596個席次的埃及國會，主要由塞西的支持者組成，他們認為，塞西需要更多的任期以實現埃及經濟現代化和打擊恐怖主義。

修正案也針對2014年通過的憲法，撤銷旨在限制總統權力的許多制衡措施，包括賦予總統任命包括最高法院首席大法官等高官等權力，並將削弱對任何立法及司法機構財務獨立性的監督權。

批評者指出，這個憲法修正案將破壞憲法保障的權力分立制度，將所有權力都集中在總統手中，鞏固其專制統治。曾任現行憲法起草委員會主席的埃及前外長穆薩（Amr Moussa）已警告，修改憲法恐會產生「不良後果」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/