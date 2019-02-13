罕見黑豹月下漫步 非洲百年來首度拍到超清晰畫面

2019-02-13 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕黑豹行蹤神秘，特別在非洲極其罕見，不過在美國聖地牙哥動物園團隊與肯亞保育單位合作下，透過紅外線攝影、動作感應器等方式，守候多個月，近日終於在肯亞拍到雌性黑豹的清晰影片。

綜合外媒報導，黑豹並非獨立物種或亞種，而是因為體內黑化隱性基因呈顯性，才會有全黑外觀。黑豹占全球花豹的11％，多出現於東南亞，在非洲卻很罕見，多年來雖陸續有人在當地不同地點目擊野生黑豹，卻鮮少被攝影機成功捕捉，而上一次被人拍到是在1909年的衣索比亞，距今已有100年之久。

報導指出，黑豹在白天呈現全黑，但透過夜間紅外影像，能見到牠身上的玫瑰花紋。

聖地牙哥動物園保育學者皮爾福特（Nick Pilfold）表示，研究團隊去年獲得黑豹可能出現在洛伊薩巴保護區（Loisaba Conservancy）的情報，因此他們決定在當地設置感應式相機，等待數個月，終於有所收穫，其相關成果將發表於《非洲生態學》期刊。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/