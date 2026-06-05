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    首頁 > 社會

    為何喪屍毒駕害多命 藥效快身體不受控

    2026/06/05 05:30 記者王冠仁／台北報導
    王昶笙當時在車禍發生後坐在地上，精神恍惚。 （取自我是中和人）

    王昶笙當時在車禍發生後坐在地上，精神恍惚。 （取自我是中和人）

    近年毒駕造成死傷的事件中，有多起與施用俗稱喪屍煙的依托咪酯毒品有關，雖然目前警方透過唾液快篩檢出的毒駕案，並非施用依托咪酯者最多，但因它與電子煙彈結合後方便吸食和攜帶，再加上施用後藥效發作快、易雙手顫抖、身體不受控等情，以致多起毒駕造成重大傷亡事故案都與它脫不了關係。

    警政署統計，今年一至四月，員警透過唾液快篩檢出毒駕案有四六三三件，其中陽性率最高者，依序為安非他命三一一九件、K他命九七四件、依托咪酯類七四五件。

    警界指出，安非他命、K他命要透過燃燒、捲菸或以鼻腔吸入粉末等方式吸食，相對「麻煩」，K菸還有惡臭味，易被發現。依托咪酯與電子煙油結合後有人邊開邊用，價格上千元就能買到，吸食時不會有惡臭，施用者漸多。

    但它的危害不僅傷害施用者自身，也一再傳出毒駕重大交通事故，比如今年五月，男子王昶筌在新北市開車撞擊雙載機車，造成妹妹死亡，姊姊重傷；今年三月，男子林益宏在宜蘭狂飆，撞死鍾姓女老師；去年十二月楊男在基隆毒駕撞死林男等。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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