北車男毆踹菲女童 求處重刑 不得易科緩刑

惡男李坤瑞（紅圈者）昨被依傷害罪、成年人故意對兒童傷害罪起訴，並移送台北地方法院審理。（記者吳昇儒攝）

故意對兒童犯罪 傷害國家形象

四十一歲男子李坤瑞今年四月二十五日在台北車站大廳先隨機攻擊一名陳姓男子腹部，隔了十七分鐘，又揮拳打倒菲籍女童，且猛踹其背部兩次，甚至還想攻擊女童母親，所幸及時被攔下。台北地檢署昨偵結，認定李男涉犯傷害罪、成年人故意對兒童傷害罪，提起公訴。檢察官認為李男行為，導致女童身心受創，且傷害國家形象，建請法院從重量刑。

其中李男涉犯的成年人故意對兒童傷害罪，除依兒少法須加重其刑二分之一，最重可判刑七年半，且依規定不得易科罰金或緩刑，一旦日後判刑有罪確定，勢必得入獄服刑。

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檢警追查，李男於案發當日下午二時，行經台北車站大廳時，突然用腳猛踹路過的陳姓男子腹部，導致陳男腹部紅腫；後來見跟著雙親來台旅遊的三歲菲籍女童Aurora開心地在大廳奔跑，李又揮拳及將女童推倒，猛踹其背部兩次。女童母親見狀，趕緊將孩子抱起，李男作勢要攻擊女童母親，被民眾阻止。

檢警追查，李男前科累累，案發之前十天，才在松山車站毆打鄭姓女子被送辦；沒想到竟接連犯案，造成女童受傷；移送地檢署複訊時，檢察官認為李男有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢察官認為，李男在旅客眾多的車站一樓大廳，隨機攻擊多位民眾，引起恐慌；毆打陳男部分，涉犯傷害罪；無故攻擊菲籍女童致其身心受創，且傷害我國形象，犯罪情節嚴重，建請法院從重量刑，並就兩罪分論併罰。全案昨移送台北地院，法官裁定繼續羈押。

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