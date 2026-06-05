未來代購或幫帶電子煙彈 恐涉刑責

交通部要修法，加重毒駕行政罰則。 （資料照）

將修法追究製造、運輸、販賣電子煙刑責

由於依托咪酯「附身」在電子煙彈成為俗稱的喪屍煙彈，且施用者毒駕已發生多次重大死傷交通事故，政府不僅要遏制毒駕，也將修法追究製造、運輸、販賣與供應電子煙者的刑責，即使單純持有也訂定行政罰鍰和沒入規定。

依目前修法方向看，持有尚無刑責，但民眾仍要小心，未來若非單純少量持有，而是幫人代購或請出國友人代買後攜帶一定數量回台等，未來完成修法上路，代購或受託幫人帶貨者，不排除有可能涉及供應、甚至運輸煙彈的刑事責任，故此一規定走向，受到不少民眾高度關切。

請繼續往下閱讀...

德欣法律事務所律師謝祐綸指出，依行政院目前公布修法方向，未來刑事責任主要針對製造、運輸、販賣或供應電子煙者，而非單純持有或少量攜帶自用的民眾，因此少量自國外攜帶電子煙入境供個人使用者，原則上仍以違反菸害防制法的行政責任為主。

不過，若攜帶入境後轉售他人，或受託跨境攜帶、運送電子煙，則可能涉及販賣、供應或運輸等行為態樣。謝祐綸說，這正是此次修法擬加強管制的重點，未來若納入刑事處罰範圍，相關行為人即可能面臨刑責；至於具體適用範圍、數量門檻及構成要件，仍有待最終修法內容出爐。

制度上毒駕將與酒駕分流處理

有關法務部修法提高毒駕刑責方面，法務部次長黃謀信指出，修法方向將朝全面提高毒駕刑責，並在制度上將毒駕與酒駕分流處理，針對毒駕致傷、致死等不同結果類型加重處罰，並嚴格化假釋門檻，研議修正刑法第七十七條相關規定，以強化整體嚇阻效果。

針對犯罪工具車輛，法務部研議採取義務沒收；執法與檢測面向，也將研議導入唾液檢驗等快速篩檢技術的入法可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法