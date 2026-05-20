張大千贈友名畫失竊29年／89歲收藏家1.3億銷贓 判4年

蘇富比2019秋拍型錄上，張大千為黃君璧賀壽的《春山雲瀑》估價港幣3800萬元（約台幣1.52億元）。（取自蘇富比網站）

蘇富比二〇一九年原定拍賣國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》，卻爆出是失竊贓物而下架。當年八十三歲的收藏家劉辰旦事後被查出僅花一五〇萬元買下男子黃宗凱生前偷來的畫作，再用一億三千萬元賣給中國收藏家趙海諾。檢方依洗錢防制法起訴劉。台北地方法院昨依洗錢罪判處劉四年有期徒刑，併科罰金三百萬元，不法所得一億三千萬元全數沒收。

僅花 150萬收贓 賊已逝

張大千、黃君璧、溥心畬皆為知名國畫大師，被稱為「渡海三家」。一九六九年，張大千將《春山雲瀑》送給黃君璧作為賀壽禮，畫作題字「君璧道兄七十一歲生日」。這幅一畫於一九九〇年失竊，黃君璧當時認為是熟人所為，甚至和女兒黃湘詅為此發生爭執，黃君璧於畫作失竊的隔年，因丟失畫而憂鬱離世，享耆壽九十二歲。

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黃君璧失畫 鬱鬱離世

未料，《春山雲瀑》在失竊廿九年以後，突然於二〇一九年被登錄於香港蘇富比秋季拍賣型錄中，起拍價為港幣三八〇〇萬元，約台幣一億五千萬元。黃湘詅得知後旋即提告，主張這幅畫是家中失竊品，蘇富比因而暫停拍賣。

上蘇富比拍賣 曝光

檢方調查後發現，這幅畫來自收藏家劉辰旦，劉畢業於台大法律系，與李敖在戒嚴時期以政治犯身分，一同被關押在綠島監獄當室友。劉偵訊時，向檢方表示，不知道這幅畫是贓物。

不過，檢方循線找到一名藝品店老闆，稱劉男二〇一八年曾邀他鑑賞《春山雲瀑》，還說這幅畫是贓物，劉男稱已過法律追訴期，若能促成交易，劉也願意負法律責任。

劉辰旦贓款沒收 再罰300萬

檢方認定，劉辰旦知悉《春山雲瀑》為贓物，並涉嫌利用藝術品交易方式隱匿及使用他人犯罪所得，於二〇二一年依照洗錢罪起訴劉。本案在法院開庭時，劉主張，確實有以一五〇萬元購入該畫，並託付帝圖公司賣出取得一億三千萬元，但否認有洗錢意圖，指並不知道畫作為贓物，否認涉犯洗錢罪。

北院昨日依照洗錢罪判處劉辰旦四年有期徒刑，併科罰金三百萬元，不法所得一億三千萬元全數沒收。可上訴。

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