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    唾液快篩陽性、拒測直接逮捕 毒駕預防性羈押 5天送辦335件

    2026/05/20 05:30 記者邱俊福／台北報導
    警政署昨召開「向毒駕宣戰，打擊喪屍煙毒」成果記者會，會中陳列警方破獲托咪酯毒品案查扣的證物。（記者廖振輝攝）

    警政署昨召開「向毒駕宣戰，打擊喪屍煙毒」成果記者會，會中陳列警方破獲托咪酯毒品案查扣的證物。（記者廖振輝攝）

    相較上月同期僅二〇〇件 增六成七五

    警政署昨召開「向毒駕宣戰，打擊喪屍煙毒」成果記者會，強調去年底引進「唾液毒品快篩試劑」執法後，本月十三日再修正「查緝毒駕作業程序」與司法院修法列入「預防性羈押」，朝「毒駕即逮捕、移送即聲押」新制下，統計短短上路五天，因拒測、唾篩試劑陽性遭逮捕送辦達三三五件，跟上月同期僅二〇〇件相較，增加六成七五，凸顯第一線員警於新執法措施中，更勇於執法，也強化毒駕的嚇阻力道。

    內政部長劉世芳強調，毒駕成因大部分與吸食電子煙毒（喪屍煙彈）有關，一旦駕駛人於駕車時併吸食該類電子煙毒，將迅速產生「肌躍症」及「意識不清」等症狀，進而造成車輛失控衝撞，嚴重危害道路交通安全，因此唯有從源頭加強查緝，始能及早防制毒駕發生。

    打擊喪屍煙毒 估攔阻一五〇萬顆流出

    經統計，今年一至四月共查獲四七二五件毒駕案件，相較於去年同期，攔阻量能已大幅提升至二點七倍；同時，也查獲三七〇處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末計一四八公斤，估計攔阻高達一五〇萬顆毒煙彈流入市面。

    警政署表示，司法院已修正刑事訴訟法，正式將毒駕列入「預防性羈押」事由，此外，各地方檢察署將嚴審毒駕被告易科罰金要件，期有效隔離毒駕犯嫌持續危害，內政部也積極與交通部研議「毒駕同車乘客連坐罰」及「強化毒癮者駕照管理」等多項交通法制措施，期杜絕毒駕者上路機會。

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