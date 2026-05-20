為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超商寄毒觸運輸毒品罪 重判10年多

    2026/05/20 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    趙男販售大麻花與大麻煙油給陳姓男子，並利用超商「店到店」方式寄送毒品，觸犯「運輸毒品罪」。（大麻花示意圖，非本案照片）

    趙男販售大麻花與大麻煙油給陳姓男子，並利用超商「店到店」方式寄送毒品，觸犯「運輸毒品罪」。（大麻花示意圖，非本案照片）

    男子趙宇文前年透過通訊軟體Instagram（IG）販售大麻花與大麻煙油給陳姓男子，並利用超商「店到店」方式寄送毒品。趙男在苗栗地院審理時，因得知超商寄毒恐另涉犯刑責更重的「運輸毒品罪」，當庭翻供狡辯是「面交」與「合資合購」。惟法官認定趙男主導交易並從中牟利，且為累犯不知悔改，依販賣第二級毒品罪，判處有期徒刑十年四個月。

    翻供面交求輕判 毒販踢鐵板

    判決書指出，趙男先前曾因違反毒品危害防制條例、藥事法等案件遭判刑，不料他出獄後仍未悔悟，於前年八月間透過IG與陳男搭上線，雙方談妥以三萬五千元交易大麻花五公克及大麻煙油十八支。

    陳男匯款後，趙男經由超商店到店方式，將大麻包裹寄到陳男指定位於苗栗縣的超商門市。趙男在警詢及偵訊時原坦承不諱，然而在苗栗地院審理期間，法院發函告知超商寄毒行為可能另涉犯「運輸第二級毒品罪」，趙男為了避重就輕，在後期審理時突然大翻供，改口當天其實是「面交」，並辯稱兩人是合資一起購買、自己並無營利意圖。

    法官傳喚陳男出庭作證，陳男坦言曾跟趙男購買過三次大麻，並透露當時詢價後「趙男說一次拿這個量，算我總價三萬五比較划算」，且自己根本不知道毒品上游是誰。法官審理後認為，雙方事前並未談妥出資比例或分得數量，大麻價格全由趙男決定，且趙男阻斷施用者與上游的聯繫管道，顯然在交易中處於「賣方」主導地位。法官認定其合購、面交之說純屬規避重罪的卸責之詞，因而判處有期徒刑十年四個月，全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播