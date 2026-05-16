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    首頁 > 社會

    邏思起子負責人、現場主管 法辦

    2026/05/16 05:30 記者邱俊福、劉詠韻／台北報導
    吳女的哥哥與表姐於律師陪同下，前往台北市警信義分局三張犁派出所對業者提告過失致死，並接受媒體採訪。（記者邱俊福翻攝）

    吳女的哥哥與表姐於律師陪同下，前往台北市警信義分局三張犁派出所對業者提告過失致死，並接受媒體採訪。（記者邱俊福翻攝）

    台北市信義區密室逃脫遊戲店「邏思起子」，本月十日發生卅歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」時，遭繩索勒住頸部窒息，送醫搶救至昨天宣告不治，吳女的哥哥與表姐，已在律師陪同下前往台北市警信義分局三張犁派出所對業者提告。警方詢問該公司負責人古宇軒與現場主管黃建修二人，依過失致死罪送辦，檢方複訊後各以三十萬及十萬元交保，諭知限制出境出海；檢警昨也相驗遺體，釐清全案確切死因與事發責任。

    兩人皆交保 限制出境

    該店的公司負責人卅八歲古宇軒與現場主管卅二歲黃建修，供稱公司均有安全作業規定，並提供相關安全訓練。

    死者哥哥受訪說，兩週前就有人去密室逃脫受傷，北市府為何沒有相關局處去做相對應的措施，如果早點有所因應，或許就不會發生這起不幸；妹妹出事後，雙親幾乎無法入睡、說話。死者表姐說，這家公司都是聘僱廿多歲年輕人，甚麼都不懂，不知危險，也沒有給他們正確的保障，負責人只有要求他們注意安全，因此希望大家重視這件事情。

    警方調查，本月十日晚間該店進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由吳女扮演吊死鬼，對玩家進行驚嚇演出，沒想到吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，雖救下送醫仍回天乏術。

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