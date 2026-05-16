帶人毆傷前立委曾蔡美佐 犯行多一樁 朝天宮董座子蔡晉財涉逼下跪施暴 警逮10共犯

北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財涉嫌「強迫下跪」暴力案件，雲林縣警方偵辦，借提蔡外，陸續拘捕10名共犯。（取自社群）

地方惡霸犯行又一樁！雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，因涉及前立委、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家被毆案遭收押偵辦。事發後，網路流傳蔡晉財還另涉強迫他人下跪等暴力事件，雲林縣警察局組專案小組借提蔡男調查，並拘捕十名共犯到案，訊後依妨害自由、傷害等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

本月七日凌晨四點多，八十多歲的曾蔡美佐在住家遭蔡男等卅多名白衣人衝上前圍住，一陣叫囂後有人拿起路旁交通錐、禁止停車路障朝屋裡丟，曾蔡美佐與兒子等六人也遭毆傷，警方獲報拘提廿一人到案，主嫌蔡晉財等五人遭收押禁見。

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去年迎媽祖也爆衝突 暴力脅迫

該案引發社會矚目與議論，隨後網路社群有人PO出蔡晉財等人涉嫌在聚會場所逼人下跪的畫面，質疑警方未積極處理。雲林縣警察局於網路情蒐時發現，將相關影像交給刑警大隊、北港警分局，並與刑事局組成專案小組，報請雲林地檢署偵辦，循線追查後，持拘票及搜索票將涉案的十名嫌疑人查緝到案。

據專案小組調查，該案發生在去年四月間北港朝天宮迎媽祖活動期間，肇因於藝閣遊行停車糾紛，被害人與人發生衝突後，被帶到蔡男等人平日聚會場所，遭到脅迫下跪及毆打，蔡男還要他們互甩巴掌。

被害人不敢報案 影像流出曝光

警方表示，事後被害人心生畏懼不敢報案，直到日前才有相關影像在網路流傳，警方主動介入偵辦，十名涉案共犯均陸續拘捕到案，並查扣鐵棍、監視器主機等證物，訊後移送雲林地檢署，檢察官複訊後，將十人各以三萬至十萬元不等金額交保。

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