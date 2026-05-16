24小時輪班送貨 外送當幌子販毒 5人收押

販毒集團與購毒者聯繫，騎著裝有外送置物箱的機車前往交付毒品。 （檢警提供）

模仿外送平台當幌子販毒，規避查緝！新竹檢警查獲販毒集團利用通訊軟體與購毒者聯繫，以三班制、廿四小時輪班送貨，騎著裝有外送平台置物箱的機車前往交付毒品，每單賺取四百元至五百元報酬；新竹地檢署指揮警方拘提鄭姓男子等五人到案，搜索扣得手機、贓款以及毛重一千二百公克的彩虹菸等物。五嫌都經法院准押禁見，檢察官分依參與犯罪組織罪及販賣第三級毒品罪嫌起訴。

接單、派單 模仿外送模式交易

竹檢指出，鄭男涉自二〇二五年十二月間與劉男共組販毒集團，並邀集楊男、張女加入。該集團由劉男負責出資向上游購買摻有三級毒品成分的彩虹菸，利用通訊軟體FaceTime，以暱稱帳號與購毒者聯繫毒品交易時間、地點、數量及金額後，再派單給鄭男等人送貨。

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機車外送掩人耳目 指定地送毒

檢警追查，販毒集團採外送平台的運作模式，劉男負責接單、派單，鄭男、楊男及張女擔任送貨司機，分成三班、廿四小時輪班，騎著裝有外送平台置物箱的機車，前往指定地點交貨。

檢方指出，本案由檢察官沈郁智指揮竹市第一警分局蒐證偵辦，今年三月間拘提鄭男等五人到案，搜索扣得販毒用手機五支、分裝袋四包、販毒贓款廿一萬三千八百元，以及販賣剩餘的彩虹菸四十一包、七三八支，毛重約一千二百公克等物。檢方認定五嫌涉案重大，為免串、滅證及逃亡，向新竹地院聲請羈押禁見均獲准。全案隨後又查獲徐女、黃男也涉賣彩虹菸。

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