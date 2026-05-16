不解為何開業10年才發現缺失

民進黨籍台北市議員參選人陳聖文指出，自己在4月6日體驗密室逃脫時，遭場內設施壓克力玻璃破裂刺傷腹部，碎片險些刺穿腎臟命危，豈料一個月內，5月10日又發生員工遭勒頸昏迷，一再凸顯密室逃?遊戲產業長期缺乏明確安全規範與管理機制。（記者孫唯容攝）

兄泣：我的妹妹不是道具…

密室逃脫「邏思起子」台北市信義旗艦館的吳姓女員工，本月十日扮鬼遭繩索勒住頸部窒息，昨不幸離世。民進黨籍台北市議員參選人陳聖文昨陪同家屬召開記者會，家屬泣訴「我的妹妹不是道具」，希望司法機關完整調查業者過失，市府並應說明，該店是開業超過十年的密室逃脫場所，為何事故後一勞檢就發現缺失，「這些問題不能在事故前被發現嗎？」

女員工的哥哥哽咽說，因為工作需求，妹妹需要進入場景扮演角色，但「我的妹妹不是道具」，呼籲市府建立安全管理規範；呼籲司法機關完整調查業者過失，包含橋段設計、道具安全等預防措施是否涉及過失等。

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前員工爆曾遭勒頸

自行脫困險沒命

一名現任員工出席表示，每場密室逃脫僅一名員工帶場，沒有第二名控場人員，事故發生在「上吊橋段」，員工在全暗環境進入場景，踩上不穩定的平台或巧拼，使用的繩子非專業道具，是真的麻繩。另有前員工提到，之前擔任跟吳女同樣的工作，也曾被勒頸到差點失去意識，幸好靠自己的力量脫困。

陳聖文指出，他四月體驗密室逃脫時，遭場內設施壓克力玻璃破裂刺傷腹部，豈料一個月內又發生員工遭勒頸致死，凸顯密室逃脫遊戲產業長期缺乏明確安全規範與管理機制，同時也查不到相對應營業登記，呼籲市府全面盤點密室逃脫與沉浸式體驗場所納管，保障勞工與消費者安全。

產業發展局長陳俊安昨表示，密室逃脫非特許行業，目前掌握全市約有卅幾家，十四日經市府會議確認屬沉浸式產業，依文創法規定，中央權責單位是文化部，地方由文化局主管。

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