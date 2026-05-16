出事5天人走了 北市府仍未聯合稽查

北市發生密室逃脫工安意外，新北市已在13日完成聯合稽查；北市則稱今天會開始稽查。（新北市政府提供）

密室逃脫女員工扮吊死鬼不治 案發第4天才確定由文化局主管

「邏思起子」密室逃脫的場所女員工，本月十日工作時遭繩勒頸窒息，送醫搶救於昨天不治，密室逃脫遊戲場域的安全問題，引發社會關切。台北市議員洪健益昨天痛批台北市政府，事發五天後仍未聯合稽查，吳女都已離世，顯示台北市長蔣萬安根本後知後覺。北市府表示，第一時間稽查並重罰業者七十萬元，今將進行聯合公安稽查。

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邏思起子疑違章建築

洪健益昨在議會警政衛生部門質詢時，要求文化局、都發局、建管處、消防局、勞動局、產發局等局處十餘名官員列席，痛批權責至今不明；指該店面疑似是違章建築，店內裝修也有違反建管、消防法規之嫌。

密室逃脫出事非首例 遲未重視

洪健益直言，先前民進黨北市議員參選人陳聖文曾開記者會自曝玩密室逃脫被遭壓克力銳片刺入腹部受傷，險些刺中腎臟，當時就應該要進行聯合稽查，市府不僅未進行，卻連權責機關都不明。

文化局長蔡詩萍說，北市府十四日開會，定調密室逃脫等「沉浸式體驗」產業，由文化局主管後，會開始啟動稽查。

議員批蔣市府螺絲鬆到離譜

洪健益聞言再痛批，意外十日發生至今五天，人都離世了，市府還沒稽查，市府螺絲鬆到離譜。要求法務局協助吳女家屬，防止業者脫產，同時應將密室逃脫展業納入公共意外險；蔡詩萍表示，有評估要求強制保險。

台北市政府昨天傍晚補充回應，第一時間勒令業者停業、各局處也針對各項目陸續稽查，共開罰七十萬元，今（十六）日將連同消防局、警察局、都發局、建管處、產業局、商業處、勞動局、勞檢處、法務局消保官，對全市所有密室逃脫產業進行聯合公共安全稽查及產業樣態認定，並函令所有密室逃脫用途應依規定定期辦理公共安全檢查申報，限期一個月內完成申報，違者將依違反建築法裁罰。

新北大3天前已完成聯合稽查

新北市經濟發展局表示，新北列管的「密室逃脫」有五家，已啟動公安小組專案查核機制，並在十三日進行聯合稽查，其中兩家未營業，將持續追蹤，另外三家有部分違反建築法及未出示投保公共意外責任險資料，要求業者依規定辦理。

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