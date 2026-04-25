投資澳門賭場吸金40億 長征集團徐正倫判20年

吸金集團「銀河紅利」、「長征」案首腦徐正倫，二審被判刑20年。（資料照）

以徐正倫為首的「銀河紅利」、「長征」吸金集團，二〇一二年起以投資澳門賭場為幌子吸引民眾投資，吸金四十億餘元，時任台北市警局偵查小隊長吳崇雄、潘昇達、偵查佐黃煇庭加入當下線，參與吸金。最高法院昨依銀行法之違法經營銀行業務罪，將徐正倫判處廿年徒刑，吳等三名員警也各判二年至二年二月徒刑定讞。

3警捲入 撤職、判刑

台北市退休偵查小隊長蔡崇文也涉案，二審被判刑三年，但最高法院認為尚有事實待釐清，撤銷發回更審；沒收徐正倫未扣案犯罪所得十億四一九四萬元部分，也發回重查。懲戒法院也已於二〇二三年判決吳等三員警撤職確定。

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其中，吳崇雄曾偵破「雨衣大盜」王淵一案，獲頒警英榮譽章，並於二〇一三年當選全國模範警察。

判決指出，長征資本公司（原名銀河紅利公司）實際負責人徐正倫，在澳門氹仔銀河賭場博彩公司鍾龍英旗下經營中介人業務，在台發展吸金事業，自二〇一二年起招攬民眾投資其「紅利貴賓會」，宣稱每月借錢給他「借越多、賺越多」，保證賺取高額紅利，每季利息將近十％，期滿保證領回本金，成功吸金四十億餘元，直至二〇一六年六月發不出紅利、本金，投資人驚覺受騙報案。

蔡崇文涉以貸款方式借錢給徐男，賺取暴利，還拉吳崇雄、潘昇達、黃煇庭當下線一起借錢給徐男，利之所趨吸引眾多親友投入血汗錢，潘昇達共吸金二七五四萬元、吳崇雄一五一〇萬元、黃煇庭二八五九萬元。

一審台北地院徐正倫十七年徒刑，考量四員警偵、審時均認罪，且與被害人達成和解賠償，判蔡四年六月、吳三年六月，潘、黃各三年十月刑；二審高院加重改判主謀徐正倫廿年徒刑，蔡判三年、吳二年，潘、黃各二年二月。

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