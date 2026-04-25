科監空窗期來不及抓潛逃者 修法堵破口

中油前高層徐漢破壞科技監控設備棄保潛逃被逮回。（資料照）

被告破壞科技監控設備逃跑的例子層出不窮，比如涉貪三千萬元的中油煉製事業部前執行長徐漢，破壞科監棄保潛逃，為防堵漏洞，司法院修正刑事訴訟法第八十八條之一，檢察官或司法警察在此情況下得逕行拘提，即對「來不及抓人」的問題補強，在兼顧人權保障前提下，提升司法機關即時應對與防逃效能。

司院推刑訴法修正

二〇一八年慶富造船少東陳偉志涉軍方獵雷艦詐貸案棄保潛逃，防逃漏洞受到抨擊；二〇二〇年前立委林正二因貪汙罪定讞後失聯，皆是相關逃跑案例，司法院為補漏，本次修訂刑訴法時，新增相關規定一併納入。

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司法院刑事廳長許辰舟說明，若被告經法官或檢察官命其接受科技監控，雖可掌握其定位、提高行蹤掌控程度，但仍無法完全防止逃亡。若被告違反監控或相關應遵守事項，如破壞科監設備逃亡或危害證人，依刑事訴訟法第一一六條之二第四項，本得逕行拘提，毋庸先行傳喚。然依同法第七十六條規範意旨，仍須由法院或檢察官核發拘票始得執行，因取得拘票需要時間，恐緩不濟急。

許辰舟表示，修正草案以上開情形而有急迫情況時，類似同法第八十八條之一第一項第二款規定，因而增訂第四項，明定檢察官、司法警察於情況急迫時，準用同條第二項規定，得先行無票緊急拘提被告，並於事後補請核發拘票；偵查中案件，司法警察執行後，應即報請檢察官簽發拘票。

許辰舟說，審判中案件應報請受命法官或審判長簽發拘票進行事後審查；未獲簽發者，應即釋放被拘提人，以保障其權益，此舉可縮短執法時間、提升即時處置能力；同時為避免侵害人身自由，執法人員應準用刑事訴訟法第八十八條之一第三項規定，履行告知義務並通知本人及其家屬，以確保程序正當性。

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