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    首頁 > 社會

    強化防逃 司法院修訂刑訴法 被告違反事項 檢警可立即抓人

    2026/04/25 05:30 記者楊心慧／台北報導
    司法院修訂刑事訴訟法，被告防逃方面，增訂檢警可逕行拘提的相關機制。（資料照）

    司法院修訂刑事訴訟法，被告防逃方面，增訂檢警可逕行拘提的相關機制。（資料照）

    司法院修訂刑事訴訟法，包含以科技設備進行簡式審判程序、放寬審判筆錄製作方式、落實分流制刑事訴訟程序等，以減輕書記官工作負荷；同時在被告防逃方面，增訂檢警可逕行拘提的相關機制。司法院於廿三日召開院會通過修正草案，近日送行政院會銜後，即送立法院審議。

    聲請拘票耗時 錯失即時攔阻時機

    強化防逃機制方面，增訂在科監設備被破壞等情況急迫時，檢察官或司法警察得逕行拘提違反應遵守事項的被告，以確保替代羈押處分的執行效果。過去發生違規或有逃亡風險時，須先聲請拘票，往往耗費時間，恐錯失即時攔阻時機，立法後，檢察官或司法警察不待聲請，便可立即抓人。

    草案規定，未來對於被告認罪且對起訴事實無爭執案件，將簡化審理程序與證據調查，加速案件終結；放寬有罪判決書記載方式，擴大適用範圍，增訂得以「宣示判決筆錄」替代判決書，以減輕文書負擔。

    科技運用方面，開放簡式審判程序可於一定條件下透過科技設備遠距進行；放寬審判筆錄製作方式，除書記官製作，亦可委外或科技輔助，以紓解人力壓力。

    本次通過的修法草案，包含刑訴法第四十四、四十六、八十八、二七三、三一〇、三一四、三六一及四五五條的部分規定。

    司法院指出，刑事總受理案件數逐年增加，審判及司法行政作業負擔日益加重，故須解決書記官的沉重負荷。據統計，地方法院去年受理案件數，比二〇二一年增加十八萬多件，增幅近四成。

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