空殼挖礦加速器+冒牌大馬拿督 狂吸金

警方查扣的虛假「挖礦加速器」USB裝置。（記者邱俊福攝）

卅五歲男子蔡盛全涉嫌謊稱研發出比特幣的「幣得」挖礦加速器為噱頭，在台成立商學院等組織，自稱為台灣區六星總代理，以老鼠會方式招募多層次業務拉下線投資，犯案短短二年，至少已有十人受害、財損五百萬元。刑事警察局偵七大隊第三隊今年二月間逮捕蔡與旗下的洪姓特助、幹部等十二人，依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將蔡、洪二人聲押獲准。

警方調查，該集團以「BitHarvest（幣得）」項目為名，透過IG等多個社群宣傳，偽稱研發出革命性「挖礦加速器」，但實則僅為USB接口的空殼裝置，並編造該技術為由「以太坊核心團隊成員」開發，在馬來西亞申請專利，並由「馬來西亞拿督」操盤布局。

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為營造專業形象，該公司設計吉祥物，並頻繁在蔡男位於台中市的五樓透天豪宅與桃園市商辦，舉辦說明會，慫恿民眾以每個加速器一千美金價格認購，只要認購十個以上，便會讓其參加免費的泰國旅遊，以及馬來西亞假總部的參訪行程，期間找來外籍人士扮演首席執行長、技術長，甚至馬來西亞拿督，以編造致富的幻夢。

該集團還同步推出「BTH幣」與「MONO冷錢包」APP供被害人下載，實則為後台自行控制數字，讓被害人誤以為加速器能賺取被動獲利，而投入鉅額資金，最終該集團將被害人獲利換成自家推出、沒有市場價值的「BTH幣」，血本無歸。

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