破4大濫倒獵地集團 逮164人／6大車隊、橫跨12縣市

台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，查獲堆置廢棄物的廠房。（中檢提供）

廢料含世紀之毒戴奧辛

台中地檢署偵破橫跨十二縣市、四個環保犯罪獵地集團，並瓦解六大非法清運車隊，這些犯罪集團將營建廢棄物，甚至是有毒的戴奧辛廢棄物，棄置在國有土地、軍事用地、河川、高美濕地等重要野生動物保護區及觀光遊憩景點，嚴重汙染環境，檢警查緝主嫌吳宗憲、連晉德等一六四人到案，查扣新台幣八八九四萬元，其中有八十人已遭起訴。

查扣近9千萬 80人已起訴

台中地檢署表示，二〇二三年九月起推動「淨土專案二．〇」行動，依據「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，採取「以人追車、以車追地、以聯單追產源」的查緝策略，成功破獲台中市西屯區等多處非法廢棄物轉運站與車隊集結點，並向上追查涉案廢棄物產源，發現橫跨基隆、雙北、台中等九縣市，非法棄置地點則遍及新竹、苗栗、台中、彰化、南投等七縣市，整體犯罪產業鏈橫跨十二縣市。

請繼續往下閱讀...

專案期間，共瓦解由六大非法清運車隊所組成的四個環保犯罪獵地集團，這四個集團鎖定位處偏僻的國有土地，長期、集團性地從事「從產源、非法轉運站到土尾棄置」的犯罪模式，其中以吳宗憲（三十二歲）為首的車隊，與蔡姓、林姓同夥共組獵地集團，共同在中部河川地傾倒廢棄物。

車隊還製造不在場證明

另由連晉德（三十五歲）組成的車隊，則具備高度反監控能力，除使用空拍機監控，甚至攜帶人頭手機，製造不在場證明，非法將廢棄物傾倒於台中大雅區、龍井區、清水區內的軍事營區、山坡地及農地上。

中檢指出，專案期間查獲的非法棄置地點遍及私人土地、軍事用地、國有林地、河川，包括重要野生動物保護區及觀光遊憩景點的高美濕地，以及濁水溪、烏溪、貓羅溪、虎尾溪及赤蘭溪等重要河川流域及生態敏感區，一旦遇豪雨、颱風汛期，大量廢棄物恐沖刷入河，破壞生態環境。

復原費用高達十億餘元

中檢表示，查獲的廢棄物種類包括營建廢棄物、廢塑膠混合物、金屬廢料混合物等事業廢棄物，甚至採檢出含有俗稱「世紀之毒」的戴奧辛成分。

初估總棄置體積至少十五萬七四三八立方公尺、重量達九萬四四六三噸，回復原狀費用高達十億餘元，將由涉案業者和犯罪集團成員負責。

台中地檢署破獲非法丟棄廢棄物集團，將廢棄物掩埋在國有土地，專案小組進行開挖。（中檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法