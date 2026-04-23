性侵判4年半 撒古流進去關了

原住民藝術家撒古流性侵女子判刑4年6月定讞，屏檢將他拘提到案發監執行。（資料照）

上訴駁回定讞 原住民藝術家、國藝獎得主 在租處被拘提到案

曾獲國家文藝獎的原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung），因性侵十九歲女子遭法院判刑四年六個月定讞，屏東地檢署隨即啟動防逃機制，於昨晚在瑪家鄉的租處將他拘提到案，昨天上午經檢察官訊問後即發監執行。

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六十六歲的撒古流出生於屏東縣三地門鄉大社村，曾獲頒國家文藝獎，為美術類得主；二〇二一年有藝術家在社群媒體平台貼文控訴化名「咕嚕．撒」排灣族藝術家利用權勢，性侵一名工作學習的十九歲女子，另一名位女性也聲稱十餘年前受害。

屏東地檢署針對涉案的撒古流展開調查，讓當時原定二〇二二年代表台灣館參加義大利威尼斯雙年展，及受德國邀請參加的卡塞爾文件展計畫，都遭到北美館終止、國藝會停止贊助經費，檢方偵辦後於二〇二二年九月依妨害性自主罪嫌將撒古流提起公訴，但撒古流否認犯行。

屏東地方法院審理後，認為撒古流．巴瓦瓦隆於二〇二一年二月九日夜間，在三地門鄉住所內與工作學習女子飲酒談話後，駕駛小貨車搭載女子到大社溪河床，鋪設睡墊、點燃柴火，以手摟住女子肩頭，經女方推擋後猶未鬆手並將女子強壓在睡墊上，要求發生性行為，女子因獨自身處陌生環境，恐遭不測，不敢不從，期間撒古流的友人接近，撒古流還令女子躲藏一旁，等友人寒暄離去後，再令女子躺回睡墊強制性交得逞；而十幾年前對另一名女性的性騷案則因證據不足獲判無罪。

屏東地院依強制性交罪判處撒古流有期徒刑四年六個月，二審高雄高分院維持原判，撒古流不服上訴後，日前被最高法院駁回，全案定讞，並於昨日發監執行。

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