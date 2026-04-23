辣椒水之亂主角調離主管職 警署：非升官

周俊銘（右）因辣椒水事件遭拔官，最新人事案出爐將調任台北市警察局警政監。（取自第六分局網頁）

前民眾黨主席柯文哲日前於台中逢甲夜市掃街時發生辣椒水襲擊烏龍事件，經查是台中市警局第六分局長周俊銘在維安過程中，因辣椒水罐異常外洩、排空測試時誤傷現場人員，市警局以周事發後未即時完整回報，處置及通報均有疏失，已影響警譽，依規定加重記過兩次並調離主管職務，周將調任台北市警察局警政監，預計下週一報到。

北市警政監也是三線一 屬平調

針對媒體報導指稱，此次調任是由三線一星升為三線二星，質疑是明降實升，警政署昨日嚴正澄清，周員人事案經內政部於四月廿一日核定，確定調派台北市警察局擔任第四序列警政監，強調警政監職務配階為三線一星，此案屬平調而非升官。

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四月十七日晚間，柯文哲前往逢甲夜市掃街，突然因刺鼻氣味感到不適。民眾黨一度懷疑遭到惡意噴灑辣椒水，甚至流傳「雙載機車騎士攻擊」、「四波攻擊」等離譜情節。警方展開深入調查後發現，並無任何外力介入，實為周俊銘隨身攜帶的辣椒水噴頭因故障破裂，在測試與執勤過程中多次滲漏外洩所致。周俊銘也因此風波遭拔官調職。

周俊銘昨日前往台中清水紫雲巖參拜，行程相當低調，他表示坦然接受處分，對案情不願多談。

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