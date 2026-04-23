AI視訊扮公安 詐百名港人

詐騙集團將公安制服、打火機丟出陽台，企圖滅證。（警方提供）

一個以男子黃柏叡為首的詐騙集團，指揮成員穿上中國公安與檢察官制服，透過AI視訊與變造來電號碼，對香港民眾以假檢警手法詐財，至少百人受害財損逾三千萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心長期蒐證與攻堅查緝，台中地檢署也在近日偵結起訴。

合成辦案影像 得手逾３千萬

刑事局中打第三隊先前接獲情資展開追查，發現該集團初期落腳南投民宿，察覺風聲後迅速轉移至台中兩處透天厝持續犯案，進一步掌握主嫌黃柏叡（三十五歲）統籌指揮，底下分為第一線、第二線及第三線「機手」，從撥打電話、AI視訊扮演檢警到引導被害人匯款，層層分工。

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為增加說服力，機房內佈置成仿中國執法單位場景，牆面懸掛「執法公正、紀律嚴明」等簡體字標語，再搭配AI合成影像假冒檢察官與公安「視訊辦案」，同時篡改來電顯示為中國地區派出所電話，對香港民眾佯稱「港澳同胞內地通行證」遭盜用涉及刑案，誘騙配合「監管帳戶」。

此舉讓被害人誤信依指示匯款，得手資金再透過虛擬貨幣層層轉移斷點洗錢，專案小組去年六月中旬兵分多路攻堅逮捕十七名成員，查扣大批假制服、徽章與標語等證物，過程中，嫌犯一度將制服與打火機丟出陽台企圖滅證，但仍被完整蒐證，去年底再將黃姓主嫌拘提到案，中檢也在近日偵結依詐欺、組織等罪起訴。

詐騙集團穿中國公安制服，詐騙香港民眾。（警方提供）

警方攻堅機房逮人。（警方提供）

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